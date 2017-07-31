На ул. Невского вандалы разбили новый остановочный павильон
В субботу, 29 июля, на ул. Невского в Калининграде вандалы разгромили остановочный павильон. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
В субботу, 29 июля, на ул. Невского в Калининграде вандалы разгромили остановочный павильон. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Неизвестные разбили стекло на остановке общественного транспорта «Ул. Старшины Дадаева». Свидетели отмечают, что на одной стороне погнули корпус.
На остановке пока не вставили новое стекло. В
В Калининграде идёт установка 39 новых остановочных павильонов. На них из бюджета потратили около 20 миллионов.
Ранее на Летнем озере неизвестные сломали саженцы клёнов, а в середине июля исписали отремонтированные хрущёвки на Ленинском проспекте.