На ул. Невского вандалы разбили новый остановочный павильон

Источник: Клопс.ru

Неизвестные разбили стекло на остановке общественного транспорта «Ул. Старшины Дадаева». Свидетели отмечают, что на одной стороне погнули корпус.

На остановке пока не вставили новое стекло. В пресс-службе городской администрации Клопс.Ru сообщили, что павильон восстановят полностью.

В Калининграде идёт установка 39 новых остановочных павильонов. На них из бюджета потратили около 20 миллионов.