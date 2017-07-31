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14:40 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Невского вандалы разбили новый остановочный павильон

В субботу, 29 июля, на ул. Невского в Калининграде вандалы разгромили остановочный павильон. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Источник: Клопс.ru

Неизвестные разбили стекло на остановке общественного транспорта «Ул. Старшины Дадаева». Свидетели отмечают, что на одной стороне погнули корпус.

На остановке пока не вставили новое стекло. В пресс-службе городской администрации Клопс.Ru сообщили, что павильон восстановят полностью.

В Калининграде идёт установка 39 новых остановочных павильонов. На них из бюджета потратили около 20 миллионов.

Ранее на Летнем озере неизвестные сломали саженцы клёнов, а в середине июля исписали отремонтированные хрущёвки на Ленинском проспекте.

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