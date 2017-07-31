В Магнитогорске на Щучьем озере утопили автомобиль
В Магнитогорске (Челябинская область) на Щучьем озере утопили автомобиль. Иномарку вытаскивать помогали отдыхающие.
В Магнитогорске (Челябинская область) на Щучьем озере утопили автомобиль. Иномарку вытаскивать помогали отдыхающие.
Как иномарка оказалась посередине озера сейчас гадают пользователи соцсетей. Под воду ушли колеса иномарки и капот.
«Может, скатилась. Видно, что машина женщины. На ручник не поставила», — предположила
«В такую жару и машине захотелось покупаться», — шутит пользователь Владислав Исламов.
«Очень жаль, что народ быстрее хватается за камеру, не пытаясь помочь. Не думаю, что важно, как там эта машина оказалась, важнее оставаться человеком и помочь», -пишет Регина Гущина.
«По идее можно завести и выехать, воздухозаборник стоит на уровне решетки, воду не должна хлебануть», — уверен Артур Харунов.
Известно, что в МЧС инцидента не зарегистрировано. Достать машину из воды помогли отдыхающие.