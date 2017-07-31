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13:49 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске на Щучьем озере утопили автомобиль

В Магнитогорске (Челябинская область) на Щучьем озере утопили автомобиль. Иномарку вытаскивать помогали отдыхающие.

Как иномарка оказалась посередине озера сейчас гадают пользователи соцсетей. Под воду ушли колеса иномарки и капот.

«Может, скатилась. Видно, что машина женщины. На ручник не поставила», — предположила интернет-пользователь Кристина Петропавловских.

«В такую жару и машине захотелось покупаться», — шутит пользователь Владислав Исламов.

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«Очень жаль, что народ быстрее хватается за камеру, не пытаясь помочь. Не думаю, что важно, как там эта машина оказалась, важнее оставаться человеком и помочь», -пишет Регина Гущина.

«По идее можно завести и выехать, воздухозаборник стоит на уровне решетки, воду не должна хлебануть», — уверен Артур Харунов.

Известно, что в МЧС инцидента не зарегистрировано. Достать машину из воды помогли отдыхающие.

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