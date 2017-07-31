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14:13 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: в Балтийске утонул мужчина, катавшийся на водном скутере

В воскресенье, 30 июля, в Балтийске утонул мужчина, катавшийся на водном скутере. Об этом Клопс.Ru сообщили два очевидца происшествий.

Источник: Клопс.ru

По словам свидетелей, трагедия произошла около 17:00. Сначала на гидроцикле каталась компания с детьми, а потом его заняли молодой человек с девушкой. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и упал со скутера вместе с подругой. После этого он ударился головой и потерял сознание. Девушку спасли находившиеся на берегу очевидцы.

«В Балтийске на водном скутере утонул мужчина, катались без спасательных жилетов. Может кто-нибудь прочитает ваш пост и в следующий раз подумает о безопасности», — заявил Клопс.Ru один из свидетелей.

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