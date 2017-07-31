Очевидцы: в Балтийске утонул мужчина, катавшийся на водном скутере

По словам свидетелей, трагедия произошла около 17:00. Сначала на гидроцикле каталась компания с детьми, а потом его заняли молодой человек с девушкой. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и упал со скутера вместе с подругой. После этого он ударился головой и потерял сознание. Девушку спасли находившиеся на берегу очевидцы.