Очевидцы: в Балтийске утонул мужчина, катавшийся на водном скутере
В воскресенье, 30 июля, в Балтийске утонул мужчина, катавшийся на водном скутере. Об этом Клопс.Ru сообщили два очевидца происшествий.
В воскресенье, 30 июля, в Балтийске утонул мужчина, катавшийся на водном скутере. Об этом Клопс.Ru сообщили два очевидца происшествий.
По словам свидетелей, трагедия произошла около 17:00. Сначала на гидроцикле каталась компания с детьми, а потом его заняли молодой человек с девушкой. В
«В Балтийске на водном скутере утонул мужчина, катались без спасательных жилетов. Может