Воронежцев позвали на поиски пропавшей 59-летней пенсионерки

Источник: РИА "Воронеж"

Волонтеры поискового-спасательного отряда «Воронежец» попросили горожан помочь в поисках пропавшей 59-летней Галины Шепрановой. Информация об этом появилась в официальной группе поисковиков «ВКонтакте». Сбор назначили на 18:00 понедельника, 31 июля, на остановке Курчатова в микрорайоне Шилово.

Пожилая женщина ушла из дома на улице Острогожской около 12:00 субботы, 29 июля. Приметы: на вид 50−55 лет, рост 160 см, короткие темные волосы, худощавого телосложения. Пенсионерка страдает провалами в памяти.

Галина Шепранова может находиться в Шилово или на Дальних садах. Пенсионерка также могла пойти на Коминтерновское или Лесное кладбище: там похоронены ее родственники.