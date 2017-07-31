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14:08 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцу, избившему сына об асфальт, дали 9 лет колонии строгого режима

Екатеринбуржца Александра Мошкина признали виновным в покушении на убийство своего малолетнего сына на глазах прохожих на Уралмаше.

Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

По данным следствия, 18 апреля 2017 года 39-летний пьяный подсудимый на тротуаре на перекрестке улиц Красных Командиров и Космонавтов в Екатеринбурге несколько раз ударил ребенка об асфальт. Затем взял лежавшего на асфальте мальчика за одежду и снова несколько раз ударил его головой об асфальт.

Свидетелями этой шокирующей расправы стали несколько случайных прохожих. Двое мужчин пресекли действия отца и тем самым спасли жизнь мальчику. Ребенку оказали помощь сотрудники скорой, проезжавшие мимо.

Ранее защитник Александра Мошкина Юрий Салимгареев выступил с видеообращением. По его словам, раскадровка видеозаписи свидетельствует о том, что мальчик упал на асфальт после того, как его отца ударил некий «мужчина в рюкзаке».

Он заявляет, что свидетельница, показания которой легли в основу уголовного дела, не могла разглядеть все детали происходящего из своей машины, поскольку обзор ей закрывала другая машина и электротумба на обочине. Он указывает, что его подзащитный имеет высшее педагогическое образование и «прекрасно цитирует Омара Хайяма».

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