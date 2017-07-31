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14:05 (мск), источник: Новости Перми

Жительница Нытвы осуждена за выращивание конопли

30-летняя женщина признана виновной в культивировании конопли. В дачном доме она оборудовала комнату для выращивания запрещенных растений.

Полицейские обнаружили дачный домик с плантацией конопли в январе 2017 года. Комната была оборудована специальными лампами, вентиляторами, на стенах имелась плёнка для поддержания в помещении необходимой температуры.

Всего было изъято 40 кустов. Высушенные части растения женщина хранила в диване. Общая масса наркотика составила около 300 граммов, что является крупным размером. По словам обвиняемой, она выращивала коноплю для себя.

Суд приговорил гражданку к трем годам семи месяцам лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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