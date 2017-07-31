Жительница Нытвы осуждена за выращивание конопли

Полицейские обнаружили дачный домик с плантацией конопли в январе 2017 года. Комната была оборудована специальными лампами, вентиляторами, на стенах имелась плёнка для поддержания в помещении необходимой температуры.

Всего было изъято 40 кустов. Высушенные части растения женщина хранила в диване. Общая масса наркотика составила около 300 граммов, что является крупным размером. По словам обвиняемой, она выращивала коноплю для себя.