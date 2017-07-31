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14:05 (мск), источник: Nakanune.ru

Заседание перенесли. Апелляционную жалобу адвокатов Михаила Юревича рассмотрят 7 августа

Челябинский областной суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — новое заседание назначено на 7 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Бывшего главу Южного Урала, напомним, обвиняют в получении взяток и подстрекательстве к клевете.

В июне этого года суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Юревича. Речь идет об аресте восьми банковских счетов и восьми объектов недвижимости. В частности, квартиры, гаража, парковочного места, машиноместа и земельного участка.

Напомним, 25 мая Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора. Адвокаты Михаила Юревича заявляли, что будут обжаловать решение о заочном аресте в Верховном суде.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, в конце мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд руб. По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.

Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Как сообщали адвокаты бывшего чиновника, экс-губернатор проходит лечение в Лондоне.

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