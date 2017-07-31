Заседание перенесли. Апелляционную жалобу адвокатов Михаила Юревича рассмотрят 7 августа

В июне этого года суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Юревича. Речь идет об аресте восьми банковских счетов и восьми объектов недвижимости. В частности, квартиры, гаража, парковочного места, машиноместа и земельного участка.

Кроме того, в конце мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд руб. По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.