В Перми подростка арестовали за нападения с ножом на прохожих
Кировский районный суд Перми арестовал 15-летнего подростка, который, по версии следствия, совершил разбойное нападение на трех человек, а одного из них убил ножом.
Кировский районный суд Перми арестовал 15-летнего подростка, который, по версии следствия, совершил разбойное нападение на трех человек, а одного из них убил ножом.
Как пояснили «РГ» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 29 июля в Кировском районе города Перми на улице Астраханской. Несовершеннолетний местный житель напал на прохожего, нанес несколько ударов ножом и потребовал денег. Спустя несколько минут грабитель напал на мужчину и женщину, которые проходили по улице, и нанес им несколько ножевых ранений.
Нападение увидели двое мужчин, они обезвредили грабителя и вызвали сотрудников полиции.
Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них, мужчина 1975 года рождения, от полученных ран сегодня скончался.
По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «(разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), а также части 1 статьи 105 («убийство»).