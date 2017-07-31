В Перми подростка арестовали за нападения с ножом на прохожих

Как пояснили «РГ» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 29 июля в Кировском районе города Перми на улице Астраханской. Несовершеннолетний местный житель напал на прохожего, нанес несколько ударов ножом и потребовал денег. Спустя несколько минут грабитель напал на мужчину и женщину, которые проходили по улице, и нанес им несколько ножевых ранений.

Нападение увидели двое мужчин, они обезвредили грабителя и вызвали сотрудников полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них, мужчина 1975 года рождения, от полученных ран сегодня скончался.