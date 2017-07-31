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14:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми подростка арестовали за нападения с ножом на прохожих

Кировский районный суд Перми арестовал 15-летнего подростка, который, по версии следствия, совершил разбойное нападение на трех человек, а одного из них убил ножом.

Как пояснили «РГ» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 29 июля в Кировском районе города Перми на улице Астраханской. Несовершеннолетний местный житель напал на прохожего, нанес несколько ударов ножом и потребовал денег. Спустя несколько минут грабитель напал на мужчину и женщину, которые проходили по улице, и нанес им несколько ножевых ранений.

Нападение увидели двое мужчин, они обезвредили грабителя и вызвали сотрудников полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них, мужчина 1975 года рождения, от полученных ран сегодня скончался.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «(разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), а также части 1 статьи 105 («убийство»).

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