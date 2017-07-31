В Башкирии чиновники присвоили себе землю, на которой должны были построить библиотеку

В Верховном суде Башкирии завершилось дело о превышении должностных полномочий экс-главы Администрации Балтачевского района Башкирии Марселя Закирова и его бывшего подчиненного, управляющего делами муниципалитета, Дамира Гареева.

Чиновники районной администрации присвоили себе земельный участок площадью 33 сотки, при этом один из злоумышленников даже успел оформить свою долю в собственность.

Земельный участок предназначался для строительства здания новой центральной библиотеки села Старобалтачево, его стоимость была оценена в 600 тысяч рублей. На проектную документацию из республиканского бюджета было выделено около 2,5 млн. рублей.