В Башкирии чиновники присвоили себе землю, на которой должны были построить библиотеку
Суд поставил точку в громком деле.
Суд поставил точку в громком деле.
В Верховном суде Башкирии завершилось дело о превышении должностных полномочий
Чиновники районной администрации присвоили себе земельный участок площадью 33 сотки, при этом один из злоумышленников даже успел оформить свою долю в собственность.
Земельный участок предназначался для строительства здания новой центральной библиотеки села Старобалтачево, его стоимость была оценена в 600 тысяч рублей. На проектную документацию из республиканского бюджета было выделено около 2,5 млн. рублей.
Балтачевский межрайонный суд приговорил фигурантов дела к двум и двум с половиной годам лишения свободы условно, Верховный суд приговор утвердил. Стоит отметить, что в ходе судебных разбирательств обвиняемые свою вину так и не признали.