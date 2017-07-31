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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии чиновники присвоили себе землю, на которой должны были построить библиотеку

Суд поставил точку в громком деле.

В Верховном суде Башкирии завершилось дело о превышении должностных полномочий экс-главы Администрации Балтачевского района Башкирии Марселя Закирова и его бывшего подчиненного, управляющего делами муниципалитета, Дамира Гареева.

Чиновники районной администрации присвоили себе земельный участок площадью 33 сотки, при этом один из злоумышленников даже успел оформить свою долю в собственность.

Земельный участок предназначался для строительства здания новой центральной библиотеки села Старобалтачево, его стоимость была оценена в 600 тысяч рублей. На проектную документацию из республиканского бюджета было выделено около 2,5 млн. рублей.

Балтачевский межрайонный суд приговорил фигурантов дела к двум и двум с половиной годам лишения свободы условно, Верховный суд приговор утвердил. Стоит отметить, что в ходе судебных разбирательств обвиняемые свою вину так и не признали.

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