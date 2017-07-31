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15:13 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане осудили на шесть лет женщину, ударившую ножом фельдшера скорой

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Набережночелнинский городской суд приговорил местную жительницу Евгению Рябову к шести годам колонии общего режима за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи, сообщает прокуратура Татарстана.

Источник: РИА Новости

«Рябова признана виновной в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимая по решению суда должна выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде установлено, что вечером 25 марта бригада медиков прибыла оказать помощь пятимесячной девочке в поселке ГЭС в Набережных Челнах. В это время хозяин квартиры и его знакомая распивали спиртное. В ответ на замечание фельдшера о ненадлежащем уходе за ребенком и антисанитарии пьяная женщина, как установлено, ударила медика кухонным ножом в спину. Однако фельдшер оказала активное сопротивление и сумела покинуть квартиру.

Свою вину Рябова признала лишь частично.

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