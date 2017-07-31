В Ленобласти поймали четверых торговцев оружием

Борьба с незаконным оборотом оружия в Петербурге и Ленобласти не прекращается ни на минуту. В результате оперативно-следственных действий в одном из пригородов Петербурга оперативники регионального Главка МВД России задержали четверых преступников, самому младшему из которых 27 лет, а самому старшему — 56 лет. Сотрудники СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии оказали правоохранителям силовую поддержку.