В Ленобласти поймали четверых торговцев оружием

Борьба с незаконным оборотом оружия в Петербурге и Ленобласти не прекращается ни на минуту. В результате оперативно-следственных действий в одном из пригородов Петербурга оперативники регионального Главка МВД России задержали четверых преступников, самому младшему из которых 27 лет, а самому старшему — 56 лет. Сотрудники СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии оказали правоохранителям силовую поддержку.
Во время обысков в домах и гараже подозреваемых обнаружили и изъяли 16 единиц различного огнестрельного оружия, его составные части и патроны разного калибра.
Пресс-служба ГУ Росгвардии
После осмотра боеприпасов специалистами инженерно-технического отдела все изъятое оружие и патроны отправили на экспертизу. А в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношения оружия, его основных частей и боеприпасов».