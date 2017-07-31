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14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ленобласти поймали четверых торговцев оружием

Младшему из них 27 лет, старшему — 56.

Источник: Комсомольская правда

Борьба с незаконным оборотом оружия в Петербурге и Ленобласти не прекращается ни на минуту. В результате оперативно-следственных действий в одном из пригородов Петербурга оперативники регионального Главка МВД России задержали четверых преступников, самому младшему из которых 27 лет, а самому старшему — 56 лет. Сотрудники СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии оказали правоохранителям силовую поддержку.

Во время обысков в домах и гараже подозреваемых обнаружили и изъяли 16 единиц различного огнестрельного оружия, его составные части и патроны разного калибра.
Пресс-служба ГУ Росгвардии

После осмотра боеприпасов специалистами инженерно-технического отдела все изъятое оружие и патроны отправили на экспертизу. А в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношения оружия, его основных частей и боеприпасов».

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