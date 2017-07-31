В Минском аэропорту задержан глава группы контрабандистов

Источник: Ежедневник.by

Задержали мужчину вечером 28 июля. Как сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Александр Петран, на родине мужчину разыскивали за совершение преступления.

По информации Национального центрального бюро Интерпола в Литве, задержанный руководил организованной преступной группой из числа белорусских, латвийских и российских граждан, которая занималась контрабандой сигарет белорусского производства через территории России и Латвии в Евросоюз. Для противоправной деятельности использовался как наземный, так и морской транспорт.

К примеру, в ноябре 2015 года криминальный коллектив осуществил незаконную поставку 1 118 320 пачек сигарет из Беларуси без акцизных марок ЕС в Великобританию. В декабре того же года была предпринята еще одна попытка переместить на территорию Соединенного королевства 158 400 пачек сигарет, однако грузовой автомобиль с контрабандой был задержан полицией Каунаса.