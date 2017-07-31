В Прикамье разыскивают 80-летнего пенсионера, который ушёл в лес за грибами

Родственники разыскивают 80-летнего пенсионера из поселка Ярино Карагайского района. Иван Волегов отправился в лес за грибами 23 июля и не вернулся. Поиски пока результатов не дали, но близкие надеются найти пожилого человека.

«Он всю жизнь провёл в деревне. Отец, конечно, пожилой человек, но в пространстве ориентируется неплохо. Лес он хорошо знает, однако сейчас поля не сеют и не пашут, всё быстро зарастает травой и знакомые тропы уже бывает трудно найти. Отца искали односельчане, приезжали сотрудники оперативных служб. Будем искать дальше», -рассказал сын Ивана Волегова, Владимир.

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, в поисках участвовали сотрудники краевой службы спасения, полицейские. 1 августа на место выйдут сотрудники пожарной части Карагайского района и кинологи.

«В ближайшее время к поискам привлекут все ресурсы местного пожаро-спасательного гарнизона, свободные от несения службы, а также все технические возможности, это будет квадрокоптер — беспилотный летательный аппарат», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.