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14:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Требовали изменить показания. На Южном Урале судят молодых людей за похищение человека

На Южном Урале будут судить банду похитителей человека.

В Кыштыме трое друзей в возрасте от 14 до 23 лет ночью 26 июля вступили в преступный сговор, направленный на похищение 20-летнего мужчины, который являлся свидетелем со стороны обвинения по уголовному делу в отношении одного из них, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Подозреваемые приехали на работу потерпевшего и, избивая, затолкнули его в машину. Его привезли в одну из квартир в Челябинске, где, высказывая различные угрозы, требовали от мужчины изменить показания, данные на допросе в качестве свидетеля.

Двое подозреваемых были задержаны, третий объявлен в розыск.

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