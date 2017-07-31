Требовали изменить показания. На Южном Урале судят молодых людей за похищение человека
На Южном Урале будут судить банду похитителей человека.
На Южном Урале будут судить банду похитителей человека.
В Кыштыме трое друзей в возрасте от 14 до 23 лет ночью 26 июля вступили в преступный сговор, направленный на похищение 20-летнего мужчины, который являлся свидетелем со стороны обвинения по уголовному делу в отношении одного из них, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Подозреваемые приехали на работу потерпевшего и, избивая, затолкнули его в машину. Его привезли в одну из квартир в Челябинске, где, высказывая различные угрозы, требовали от мужчины изменить показания, данные на допросе в качестве свидетеля.
Двое подозреваемых были задержаны, третий объявлен в розыск.