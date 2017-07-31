Требовали изменить показания. На Южном Урале судят молодых людей за похищение человека

В Кыштыме трое друзей в возрасте от 14 до 23 лет ночью 26 июля вступили в преступный сговор, направленный на похищение 20-летнего мужчины, который являлся свидетелем со стороны обвинения по уголовному делу в отношении одного из них, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.