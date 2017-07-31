Полицейские задержали директора предприятия по подозрению в получении взятки

По данным полиции, злоумышленник договорился с руководством коммерческой организации о снижении суммы претензии, которую он вынес ранее за неоплаченные этой фирмой коммунальные услуги. Размер взятки за уменьшение выплат с более чем двух миллионов до ста тысяч составил 300 тысяч рублей. При передаче взятки директор снабжающей компании был задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.
Следственными органами областного Следственного комитета в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
В пресс-службе Следственного комитета отметили, что в настоящее время по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.