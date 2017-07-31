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14:48 (мск), источник: Новый Калининград

Полицейские задержали директора предприятия по подозрению в получении взятки

В Калининградской области 35-летний директор одного из предприятий, осуществляющих обслуживание ЖКХ, подозревается в получении взятки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным полиции, злоумышленник договорился с руководством коммерческой организации о снижении суммы претензии, которую он вынес ранее за неоплаченные этой фирмой коммунальные услуги. Размер взятки за уменьшение выплат с более чем двух миллионов до ста тысяч составил 300 тысяч рублей. При передаче взятки директор снабжающей компании был задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

Следственными органами областного Следственного комитета в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что в настоящее время по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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