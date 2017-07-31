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14:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

При столкновении рейсового автобуса и легковушки в Воронежской области погиб мужчина

ДТП случилось в Острогожском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

В Острогожском районе один человек погиб в лобовом столкновении рейсового автобуса с иномаркой, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112» в понедельник, 31 июля.

Авария произошла в 14:07 на Острогожской трассе между селами Болдыревка и Солдатское. Рейсовый автобус, который ехал со стороны Острогожска в сторону Воронежа, столкнулся с Mitsubishi Lancer. По предварительным данным, погиб как минимум один человек — водитель иномарки.

В отделе пропаганды областной ГИБДД пока нет информации об аварии.

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