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15:00 (мск), источник: Volga News

УАЗ «Патриот» задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

В понедельник, 31 июля, примерно в 13:35 на пр. Масленникова в Самаре УАЗ «Патриот» насмерть сбил ребенка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель, ехавший со стороны ул. Мичурина в направлении ул. Скляренко, сбил девочку в возрасте около 10 лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП девочка погибла на месте. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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