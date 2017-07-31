Маневровый локомотив насмерть сбил мужчину в Крымском районе
По факту случившегося ведется доследственная проверка.
По факту случившегося ведется доследственная проверка.
Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла 30 июля на на 17 км перегона «Разъезд 11 — станция Грушевая»
В районе 19 часов 20 минут неизвестный переходил железнодорожные пути. Его сбил маневровый локомотив.
В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщают, что место происшествия осмотрели. Личность погибшего пока не установлена.
Процессуальное решение по факту случившегося будет принято по итогам доследственной проверки, которая направлена на установление всех причин и обстоятельств.