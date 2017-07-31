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15:06 (мск), источник: Новая Кубань

Маневровый локомотив насмерть сбил мужчину в Крымском районе

По факту случившегося ведется доследственная проверка.

Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла 30 июля на на 17 км перегона «Разъезд 11 — станция Грушевая» Северо-Кавказской железной дороги. Участок находится между станицей Нибержаевской Крымского района Краснодарского края и поселком Грушовая Балка в городе Новороссийске.

В районе 19 часов 20 минут неизвестный переходил железнодорожные пути. Его сбил маневровый локомотив.

В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщают, что место происшествия осмотрели. Личность погибшего пока не установлена.

Процессуальное решение по факту случившегося будет принято по итогам доследственной проверки, которая направлена на установление всех причин и обстоятельств.

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