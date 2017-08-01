Прощание с убитой девочкой пройдёт 1 августа в Сатке
Горожане хотят зажечь свечи и запустить шары в память о Василине.
Горожане хотят зажечь свечи и запустить шары в память о Василине.
Прощание с Василиной Мухаметовой пройдёт 1 августа в доме ее родителей по адресу Малая Запань, 61, сообщают волонтёры.
Траурная церемония состоится в ритуальном зале Сатки. Точное время будет известно позднее.
Отметим, что во вторник, 1 августа, жители Сатки планируют собраться на старом Бакальском мосту, зажечь свечи и запустить воздушные шары в память о Василине.
Напомним, девочка пропала 24 июля по дороге из поликлиники. Родственники сразу заявили, что Василина не могла
31 июля обвиняемого в убийстве отправили в СИЗО на два месяца.