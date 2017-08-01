Прощание с убитой девочкой пройдёт 1 августа в Сатке

Прощание с Василиной Мухаметовой пройдёт 1 августа в доме ее родителей по адресу Малая Запань, 61, сообщают волонтёры.

Траурная церемония состоится в ритуальном зале Сатки. Точное время будет известно позднее.

Отметим, что во вторник, 1 августа, жители Сатки планируют собраться на старом Бакальском мосту, зажечь свечи и запустить воздушные шары в память о Василине.

Напомним, девочка пропала 24 июля по дороге из поликлиники. Родственники сразу заявили, что Василина не могла куда-то пойти гулять, так как она домашняя и послушная. Информация о том, что девочку нашли убитой появилась вечером 29 июля в соцсетях, а 30 июля представитель МВД России Ирина Волк официально заявила о найденном трупе.