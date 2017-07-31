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16:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону задержали вьетнамцев, которые пытались незаконно пересечь границу

Шестерых граждан Вьетнама задержали при попытке нелегально пересечь границу в районе населенного пункта Чертково.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

По данным Погрануправления ФСБ, нарушители пытались попасть на территорию Украины. Осуществить замысел им помогали два проводника — граждане сопредельного государства.

Злоумышленники попытались скрыться от преследования на легковушке, но были задержаны. Одного из украинцев по решению суда арестовали на 7 суток. Вьетнамцев оштрафовали и выдворили из страны. Теперь им запрещено въезжать в Россию в течение нескольких лет.

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