На Дону задержали вьетнамцев, которые пытались незаконно пересечь границу

Злоумышленники попытались скрыться от преследования на легковушке, но были задержаны. Одного из украинцев по решению суда арестовали на 7 суток. Вьетнамцев оштрафовали и выдворили из страны. Теперь им запрещено въезжать в Россию в течение нескольких лет.