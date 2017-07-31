На Дону задержали вьетнамцев, которые пытались незаконно пересечь границу
Шестерых граждан Вьетнама задержали при попытке нелегально пересечь границу в районе населенного пункта Чертково.
Шестерых граждан Вьетнама задержали при попытке нелегально пересечь границу в районе населенного пункта Чертково.
По данным Погрануправления ФСБ, нарушители пытались попасть на территорию Украины. Осуществить замысел им помогали два проводника — граждане сопредельного государства.
Злоумышленники попытались скрыться от преследования на легковушке, но были задержаны. Одного из украинцев по решению суда арестовали на 7 суток. Вьетнамцев оштрафовали и выдворили из страны. Теперь им запрещено въезжать в Россию в течение нескольких лет.