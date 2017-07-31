Полиция Казани задержала злоумышленников, которые изуродовали BMW депутата Госсовета РТ

— Преступники были задержаны, детали изъяты. Подробностей следствия не знаю, но знаю, что это не единственное преступление, которое было совершено группой лиц, — сообщила депутат.

По ее словам, выйти на след преступников помогли видеокамеры, установленные во дворе ее дома.

— Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам полиции! Наш город не только комфортный, но и безопасный!, — заключила Владимирова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXNLNpzlSfZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вернули детали от моего автомобиля ‼️‼️?????? Преступники были задержаны, детали изъяты. Подробностей следствия не знаю, но знаю, что это не единственное преступление, которое было совершено группой лиц. Выйти на след преступников помогли видеокамеры, установленные на многих домах в городе. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам полиции! Наш город не только комфортный, но и безопасный!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Владимирова Ксения (@kseniya_wladimirova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-31T09:26:25+00:00">Июл 31 2017 в 2:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.