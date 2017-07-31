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15:42 (мск), источник: Prokazan.ru

Полиция Казани задержала злоумышленников, которые изуродовали BMW депутата Госсовета РТ

Полиция Казани задержала злоумышленников, которые на прошлой неделе изуродовали BMW депутата Госсовета РТ Ксении Владимировой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

 — Преступники были задержаны, детали изъяты. Подробностей следствия не знаю, но знаю, что это не единственное преступление, которое было совершено группой лиц, — сообщила депутат.

По ее словам, выйти на след преступников помогли видеокамеры, установленные во дворе ее дома.

 — Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам полиции! Наш город не только комфортный, но и безопасный!, — заключила Владимирова.

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Напомним, 27 июля неизвестные обокрали автомобиль депутата Госсовета РТ Ксении Владимировой. Сняли фары, дворники, разбили зеркало, даже сам значок.

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