Полиция Казани задержала злоумышленников, которые изуродовали BMW депутата Госсовета РТ

— Преступники были задержаны, детали изъяты. Подробностей следствия не знаю, но знаю, что это не единственное преступление, которое было совершено группой лиц, — сообщила депутат.
По ее словам, выйти на след преступников помогли видеокамеры, установленные во дворе ее дома.
— Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам полиции! Наш город не только комфортный, но и безопасный!, — заключила Владимирова.
Напомним, 27 июля неизвестные обокрали автомобиль депутата Госсовета РТ Ксении Владимировой. Сняли фары, дворники, разбили зеркало, даже сам значок.