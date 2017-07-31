Биткоин-биржа отвергла связь с арестованным в Греции россиянином

Источник: AP 2017

Об этом говорится в сообщении биржи, опубликованном на форуме BitcoinTalk.

«Официально заявляем: Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса. С уважением, btc-e», — говорится в сообщении.

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Винник был задержан в Греции 26 июля по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. Его арестовали по запросу США, где 27 июля ему предъявили обвинение. Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии считает, что для этих целей 38-летний россиянин использовал биткоин-биржу BTC-e.

Винника обвиняют в отмывании денег, полученных после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox (на ней было сосредоточено 70% всей мировой торговли биткоинами). В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из них около 306 тыс. биткоинов было выведено в связанные с BTC-е электронные кошельки.

По мнению обвинения, Винник, руководя на протяжении шести лет преступной группой, своими действиями также способствовал краже данных пользователей, торговле наркотиками и отмыванию средств международными преступными синдикатами.

Россиянин заключен под стражу, но отрицает свою вину. Греческие власти начали переговоры о его экстрадиции. В США Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тыс.

Как писал РБК в 2014 году, биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России и выпускниками «Сколково» по имени Алексей и Александр. Как рассказывал РБК один из пользователей BТC-е, за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, за вывод — 5−7%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.