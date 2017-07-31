Биткоин-биржа отвергла связь с арестованным в Греции россиянином

Об этом говорится в сообщении биржи, опубликованном на форуме BitcoinTalk.
«Официально заявляем: Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса. С уважением, btc-e», — говорится в сообщении.
Винник был задержан в Греции 26 июля по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. Его арестовали по запросу США, где 27 июля ему предъявили обвинение. Жюри присяжных города
Винника обвиняют в отмывании денег, полученных после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox (на ней было сосредоточено 70% всей мировой торговли биткоинами). В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из них около 306 тыс. биткоинов было выведено в связанные с
Россиянин заключен под стражу, но отрицает свою вину. Греческие власти начали переговоры о его экстрадиции. В США Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тыс.
Как писал РБК в 2014 году, биржа