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15:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Двое свердловчан погибли под колесами поезда

В выходные.

В Свердловской области в минувшие выходные двое мужчин погибли под колесами поезда, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Первый случай произошел на станции Шарташ 28 июля. 60-летний мужчина шел в габарите движения электрички. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

На следующий день на перегоне «Косулино — Гагарский» с признаками железнодорожного травмирования обнаружили тело 44-летнего мужчины. Обстоятельства его гибели выясняются.

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