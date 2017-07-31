Двое свердловчан погибли под колесами поезда
В выходные.
В выходные.
В Свердловской области в минувшие выходные двое мужчин погибли под колесами поезда, сообщили «Уралинформбюро» в
Первый случай произошел на станции Шарташ 28 июля. 60-летний мужчина шел в габарите движения электрички. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
На следующий день на перегоне «Косулино — Гагарский» с признаками железнодорожного травмирования обнаружили тело 44-летнего мужчины. Обстоятельства его гибели выясняются.