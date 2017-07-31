Челябинца, избившего джазового музыканта, посадили в СИЗО на 2 месяца

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», происшествие случилось ночью 24 июля на улице Цвиллинга. Заведующий эстрадным отделением Южно-Уральского института искусств Антон Бугаев прогуливался с двумя друзьями. Увидев незнакомую плачущую девушку, сидящую на лавке, молодые люди подошли к ней и попытались выяснить, в чем дело.

Дальнейшее попало на камеру наружного видеонаблюдения, установленную неподалеку. На кадрах отчетливо видно, как появляются трое крепких парней. Один из них наносит Бугаеву удар в голову. Тот падает и ударяется об асфальт. Далее невооруженным глазом видно, как под головой упавшего появляется лужица крови. Антон попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Подозреваемый Евгений Кондрашов, 1993 года рождения, вскоре был задержан.

Как сообщил корреспонденту агентства адвокат Кондрашова Артур Саитов, с решением суда он не согласен и намерен его обжаловать, так как считает слишком жестким. Юрист аргументирует свою позицию тем, что его подзащитный ранее не судим и характеризуется положительно.