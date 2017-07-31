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15:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Школьника из Кыштыма обвинили в похищении свидетеля по уголовному делу

Один из подозреваемых объявлен в розыск.

Двум жителям Кыштыма предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о похищении, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, трое ранее знакомых жителей города возрастом от 14 до 23 лет похитили 20-летнего мужчину, который проходит свидетелем по уголовному делу в отношении одного из них.

В ночь на 26 июля подозреваемые приехали на работу к потерпевшему и, применяя силу, усадили его в автомобиль. Затем привезли в квартиру и стали требовать, чтобы он изменил свои показания.

«Двое подозреваемых были задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Третий объявлен в розыск», — рассказывают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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