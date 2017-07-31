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16:11 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Октябрьском районе Волгоградской области задержан вор-рецидивист

Мужчина пробрался в дом, разбив окно.

Как сообщили порталу «VPLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в воскресенье, 30 июля 2017 года в полицию поступил звонок от жительницы одного из хуторов Октябрьского района. Женщина сообщила, что за время их с мужем отсутствия, в домовладение проник неизвестный.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Отделения МВД России по Октябрьскому району задержали находившегося внутри дома подозреваемого в краже.

Личность преступника была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 34-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и пояснил, что проник в дом, разбив окна. В доме он надеялся найти деньги, однако не ожидал, что хозяева вернутся так быстро.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ — «Покушение на совершение кражи». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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