В Октябрьском районе Волгоградской области задержан вор-рецидивист

Как сообщили порталу «VPLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в воскресенье, 30 июля 2017 года в полицию поступил звонок от жительницы одного из хуторов Октябрьского района. Женщина сообщила, что за время их с мужем отсутствия, в домовладение проник неизвестный.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Отделения МВД России по Октябрьскому району задержали находившегося внутри дома подозреваемого в краже.

Личность преступника была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 34-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и пояснил, что проник в дом, разбив окна. В доме он надеялся найти деньги, однако не ожидал, что хозяева вернутся так быстро.