В Октябрьском районе Волгоградской области задержан вор-рецидивист
Мужчина пробрался в дом, разбив окно.
Мужчина пробрался в дом, разбив окно.
Как сообщили порталу «VPLGOGRADRU» в
Прибывшие на место происшествия сотрудники
Личность преступника была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 34-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчина сознался в совершенном преступлении и пояснил, что проник в дом, разбив окна. В доме он надеялся найти деньги, однако не ожидал, что хозяева вернутся так быстро.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ — «Покушение на совершение кражи». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.