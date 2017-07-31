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15:55 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде начали проверку после расправы над женщиной

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Полиция и медики в течение часа пытались найти семейную пару, получив сообщение, что мужчина расправился со своей гражданской женой; тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в лесопосадке рядом с ее мужем, который был еще жив, но скончался позднее в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по Волгоградской области.

Источник: РИА Новости

«Следователи организовали проверку по факту расправы над молодой женщиной и самоубийства ее гражданского супруга», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу около 22 часов 39-летний мужчина позвонил своей бывшей жене и рассказал, что убил свою 26-летнюю сожительницу, при этом, уточняя место преступления, называл разные адреса. Следователи с бригадой «скорой», проверяя адреса, через час нашли семейную пару в автомобиле, припаркованном в лесополосе около садоводческого общества «Мирный».

Там же, как отмечает СУСК, правоохранители нашли предсмертную записку, написанную, вероятнее всего, мужчиной, в которой была просьба винить в произошедшем родственников и подругу погибшей, которые, по его словам, «разрушили семью».

Мужчина был доставлен в реанимацию, где его экстренно прооперировали, однако через несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

По предварительным данным, погибшие нескольких лет проживали в гражданском браке. Из Волгограда они переехали в Краснодарский край, однако недавно женщина с их ребенком вернулась в Волгоград, следом за ними приехал и ее супруг.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают родственников погибших, чтобы установить мотивы преступника, добавили в ведомстве.

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