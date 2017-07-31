Экс-главе минспорта Прикамья продлили арест
31 июля 2017 года Ленинский райсуд Перми на 2 месяца продлил срок домашнего ареста
31 июля 2017 года Ленинский райсуд Перми на 2 месяца продлил срок домашнего ареста
П. Ляха обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, он причастен к хищению порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми.
Обвиняемыми по делу также проходят бывший замглавы краевого минспорта Руслан Садченко и руководители двух подрядных организаций.