Под Калининградом нашли нелегальный лагерь для детей-инвалидов

По данным Росздравнадзора, медицинское обслуживание детей не организовано и не соответствует требованиям безопасности.

«Двадцать четвертого июля 2017 года территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области в ходе плановой проверки обнаружил несанкционированный детский лагерь — ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия для детей-инвалидов «Бриз» на Балтийской косе Калининградской области», — сообщили в Росздравнадзоре.

«В рамках контрольных мероприятий сотрудниками Росздравнадзора установлено, что на базе отдыха в Балтийском муниципальном районе Калининградской области в рамках сбора, организованного одной из спортивных федераций Калининградской области, проживает более 30 детей», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Росздравнадзоре, несанкционированный лагерь организован без уведомления надзорных органов, не заявлен к открытию и не включен в региональный реестр организаций отдыха детей, медицинское обслуживание несовершеннолетних не организовано и не соответствует требованиям безопасности.

Информация о несанкционированном лагере оперативно передана территориальным органом Росздравнадзора в правительство Калининградской области и прокуратуру.