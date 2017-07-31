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15:57 (мск), источник: РИА Новости

Под Калининградом нашли нелегальный лагерь для детей-инвалидов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Росздравнадзор обнаружил несанкционированный детский лагерь для инвалидов в Калининградской области, где на момент проверки проживало более 30 несовершеннолетних, заявили журналистам в ведомстве.

По данным Росздравнадзора, медицинское обслуживание детей не организовано и не соответствует требованиям безопасности.

«Двадцать четвертого июля 2017 года территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области в ходе плановой проверки обнаружил несанкционированный детский лагерь — ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия для детей-инвалидов «Бриз» на Балтийской косе Калининградской области», — сообщили в Росздравнадзоре.

«В рамках контрольных мероприятий сотрудниками Росздравнадзора установлено, что на базе отдыха в Балтийском муниципальном районе Калининградской области в рамках сбора, организованного одной из спортивных федераций Калининградской области, проживает более 30 детей», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Росздравнадзоре, несанкционированный лагерь организован без уведомления надзорных органов, не заявлен к открытию и не включен в региональный реестр организаций отдыха детей, медицинское обслуживание несовершеннолетних не организовано и не соответствует требованиям безопасности.

Информация о несанкционированном лагере оперативно передана территориальным органом Росздравнадзора в правительство Калининградской области и прокуратуру.

«В настоящее время в отношении организации ООО “Фрише Нерунг”, на базе которой организован отдых детей, ведется комплексная межведомственная проверка с участием сотрудников Росздравнадзора, региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии России по Калининградской области», — рассказали в ведомстве.

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