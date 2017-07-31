В Воронеже 2 бизнесмена вернули в федеральный бюджет 25 млн рублей

Экс-директор двух воронежских фирм и предпринимательница вернули в федеральный бюджет 25 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 31 июля. Мошенники заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками и предоставляли ложную информацию в налоговые органы.

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Воронежской области, 45-летний директор фирм «Флойд» и «Линкор», а также 52-летняя предпринимательница якобы покупали шкуры крупного рогатого скота у хозяйственных обществ с октября 2013 года по апрель 2016 года. Мошенники заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Бизнесмены незаконно возмещали НДС через счета организаций. Мошенники представили уточненную декларацию по НДС в налоговые органы за первый квартал 2015 года. Налог составил более 8 млн рублей. Аферисты также перевели 17 млн рублей на расчетный счет ООО «Флойд» на основании поддельных документов. Мошенники распорядились деньгами по своему усмотрению.