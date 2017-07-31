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16:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 2 бизнесмена вернули в федеральный бюджет 25 млн рублей

Мошенники заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками.

Источник: РИА "Воронеж"

Экс-директор двух воронежских фирм и предпринимательница вернули в федеральный бюджет 25 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 31 июля. Мошенники заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками и предоставляли ложную информацию в налоговые органы.

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Воронежской области, 45-летний директор фирм «Флойд» и «Линкор», а также 52-летняя предпринимательница якобы покупали шкуры крупного рогатого скота у хозяйственных обществ с октября 2013 года по апрель 2016 года. Мошенники заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Бизнесмены незаконно возмещали НДС через счета организаций. Мошенники представили уточненную декларацию по НДС в налоговые органы за первый квартал 2015 года. Налог составил более 8 млн рублей. Аферисты также перевели 17 млн рублей на расчетный счет ООО «Флойд» на основании поддельных документов. Мошенники распорядились деньгами по своему усмотрению.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Обвиняемые признали вину на предварительном следствии. Они полностью возместили материальный ущерб. Коминтерновский районный суд приговорил мошенников к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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