Пять российских туристов умерли в Турции за два дня

Источник: РИА Новости

Четверо из пяти умерли во время купания, некоторые из них — из-за проблем со здоровьем.

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Ведомство рекомендует туристам учитывать особенности своего организма при выборе курорта и оценивать возможное влияние жаркого климата на общее самочувствие.

Ранее агентство IHA сообщило, что 36-летняя Оксана Астафеева скончалась на турецком курорте в Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море. Погибшей стало плохо в воде, при этом она забыла в номере отеля ингалятор.