Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пять российских туристов скончались на различных курортах Турции за минувшие выходные. Об этом сообщает
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пять российских туристов скончались на различных курортах Турции за минувшие выходные. Об этом сообщает
Четверо из пяти умерли во время купания, некоторые из них —
Ведомство рекомендует туристам учитывать особенности своего организма при выборе курорта и оценивать возможное влияние жаркого климата на общее самочувствие.
Ранее агентство IHA сообщило, что 36-летняя Оксана Астафеева скончалась на турецком курорте в Кемере
По данным газеты Milliyet, в субботу в Турции скончались еще два российских туриста. Один из них, 56-летний Александр Шевченко, утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина умер по пути в больницу. Вторая, 47-летняя Татьяна Логинова, скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.