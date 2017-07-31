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17:02 (мск), источник: РИА Новости

Пять российских туристов умерли в Турции за два дня

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пять российских туристов скончались на различных курортах Турции за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на данные кризисного центра МИД России.

Источник: РИА Новости

Четверо из пяти умерли во время купания, некоторые из них — из-за проблем со здоровьем.

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Ведомство рекомендует туристам учитывать особенности своего организма при выборе курорта и оценивать возможное влияние жаркого климата на общее самочувствие.

Ранее агентство IHA сообщило, что 36-летняя Оксана Астафеева скончалась на турецком курорте в Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море. Погибшей стало плохо в воде, при этом она забыла в номере отеля ингалятор.

По данным газеты Milliyet, в субботу в Турции скончались еще два российских туриста. Один из них, 56-летний Александр Шевченко, утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина умер по пути в больницу. Вторая, 47-летняя Татьяна Логинова, скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.

Комментарии
2
Владимир *****
Кто следующий.господа?
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Артур Джабраилов
хам.((((
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