В Воронежской области пенсионерка поменяла 50 тысяч рублей на билеты банка приколов
Мошенница попросила пожилую женщину разменять деньги.
Мошенница попросила пожилую женщину разменять деньги.
В Воронежской области полицейские раскрыли дело о мошенничестве. К полицейским еще весной этого года обратилась 88-летняя пенсионерка из села Верхняя Тойда Аннинского района.
Пожилая женщина рассказала, что её обманули. Оказалось, что 5 апреля к пенсионерке подошла девушка, попросившая разменять деньги на 50 тысяч рублей. Пожилая женщина честно отдала свои 50 тысяч рублей, а взамен получила купюры банка приколов.
Полицейские установили, что подозреваемая — 26-летняя жительница Новохоперска. Её задержали за аналогичное мошенничество в Волгоградской области.
«При допросе она призналась в совершении мошенничества в отношении жительницы Верхней Тойды, — рассказали в
За мошенничество женщине теперь грозит до 5 лет колонии.