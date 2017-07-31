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17:14 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области пенсионерка поменяла 50 тысяч рублей на билеты банка приколов

Мошенница попросила пожилую женщину разменять деньги.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области полицейские раскрыли дело о мошенничестве. К полицейским еще весной этого года обратилась 88-летняя пенсионерка из села Верхняя Тойда Аннинского района.

Пожилая женщина рассказала, что её обманули. Оказалось, что 5 апреля к пенсионерке подошла девушка, попросившая разменять деньги на 50 тысяч рублей. Пожилая женщина честно отдала свои 50 тысяч рублей, а взамен получила купюры банка приколов.

Полицейские установили, что подозреваемая — 26-летняя жительница Новохоперска. Её задержали за аналогичное мошенничество в Волгоградской области.
«При допросе она призналась в совершении мошенничества в отношении жительницы Верхней Тойды, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
За мошенничество женщине теперь грозит до 5 лет колонии.

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