В Воронежской области пенсионерка поменяла 50 тысяч рублей на билеты банка приколов

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области полицейские раскрыли дело о мошенничестве. К полицейским еще весной этого года обратилась 88-летняя пенсионерка из села Верхняя Тойда Аннинского района.

Пожилая женщина рассказала, что её обманули. Оказалось, что 5 апреля к пенсионерке подошла девушка, попросившая разменять деньги на 50 тысяч рублей. Пожилая женщина честно отдала свои 50 тысяч рублей, а взамен получила купюры банка приколов.