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17:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области попал под следствие за оскорбление судьи

Мужчину возмутил приговор.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Подгоренский Воронежской области, который оскорбил судью. Пьяному мужчине не понравился приговор, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 31 июля.

Инцидент произошел 21 июня 2017 года. Сельчанин был на рассмотрении дела о совершенном им административном правонарушении в служебном кабинете мирового судьи на улице Первомайская в Подгоренском. Мужчине не понравилось решение судьи, и он публично оскорбил судью «нецензурными словами».

Следователи возбудили уголовное дело о неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Подгоренцу грозит до 200 тыс. рублей штрафа или до 480 часов обязательных работ.

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