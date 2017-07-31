Житель Воронежской области попал под следствие за оскорбление судьи

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Подгоренский Воронежской области, который оскорбил судью. Пьяному мужчине не понравился приговор, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 31 июля.

Инцидент произошел 21 июня 2017 года. Сельчанин был на рассмотрении дела о совершенном им административном правонарушении в служебном кабинете мирового судьи на улице Первомайская в Подгоренском. Мужчине не понравилось решение судьи, и он публично оскорбил судью «нецензурными словами».