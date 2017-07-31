Житель Воронежской области попал под следствие за оскорбление судьи
Мужчину возмутил приговор.
Мужчину возмутил приговор.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Подгоренский Воронежской области, который оскорбил судью. Пьяному мужчине не понравился приговор, сообщила
Инцидент произошел 21 июня 2017 года. Сельчанин был на рассмотрении дела о совершенном им административном правонарушении в служебном кабинете мирового судьи на улице Первомайская в Подгоренском. Мужчине не понравилось решение судьи, и он публично оскорбил судью «нецензурными словами».
Следователи возбудили уголовное дело о неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Подгоренцу грозит до 200 тыс. рублей штрафа или до 480 часов обязательных работ.