Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по обеспечению противопожарной безопасности в регионе

Сегодня на территории региона сохраняется самый высокий, пятый, класс горимости, действует особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и растительности. Пристальное внимание уделяется сохранности природных парков, лесов, прибрежных территорий водных объектов.

Однако, из-за человеческого фактора за последние три дня произошло порядка 30-ти пожаров, не считая мелких возгораний сухой растительности. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, это неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки, нарушение техники безопасности при пользовании электроприборами.

В настоящее время, благодаря слаженному взаимодействию всех сил и средств удается вовремя ликвидировать очаги возгорания и пресекать распространение огня в сторону населенных пунктов. Так, в Светлоярском, Городищенском и Быковском районах, где на днях случились серьезные пожары удалось вовремя локализовать ситуацию.

В пятницу в Светлоярском районе в связи с возгоранием в дачном поселке Андрей Бочаров провел выездное оперативное совещание по организации взаимодействия органов местного самоуправления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— Только слаженные действия сил и средств, задействованных в обнаружении, ликвидации очагов, позволили избежать жертв и минимизировать ущерб. Для того, чтобы не допустить трагедий, переброски огня на населенные пункты Светлый Яр, Городище, Гумрак, мы были вынуждены передислоцировать силы и средства из других муниципальных образований, — подчеркнул глава региона. — Еще раз повторюсь: во всех случаях без исключения присутствует пресловутый человеческий фактор. Поэтому до 10 августа во всех муниципальных образованиях, учреждениях, хозяйствах, предприятиях необходимо проверить готовность сил и средств, провести разъяснительные занятия.

Андрей Бочаров подчеркнул, что со стороны аграриев недопустима организация так называемых палов, которые могут привести к трагедиям. Губернатор также поставил задачу провести тренировки сил и средств, в том числе по возможным дислокациям в другие муниципальные образования и повышению координации действий всех служб.

— Надо отметить, что силы и средства функционируют на достаточно высоком уровне, но не все в их возможностях. Безопасность зависит от каждого человека, от всех жителей и гостей области, — акцентировал внимание Андрей Бочаров.

Напомним, только за последние три года в Волгоградской области открыто десять опорных постов, обновлен парк специализированной техники. Федеральный центр направил области новую спецтехнику и оборудование для спасателей, за регионом впервые закрепили авиагруппу МЧС для тушения ландшафтных и техногенных пожаров. Поддержка получена и от Министерства обороны России: в 2016 году Волгоградской области передано 40 современных пожарных машин. Сейчас в регионе действуют пять отрядов противопожарной службы, которые объединяют 62 подразделения в 31 муниципальном образовании. В них несут службу 785 человек, на вооружении пожарных — 148 специализированных автомобилей.