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17:09 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградские полицейские задержали двоих подозреваемых в серии квартирных краж

Калининградские полицейские по горячим следам задержали двоих горожан по подозрению в серии квартирных краж. Оперативные мероприятия провели в четверг, 27 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

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6
фотографий

«Мерседес», на котором злоумышленники 38 и 43 лет пытались скрыться после совершения очередной кражи, оперативники блокировали на улице Олега Кошевого. В багажнике иномарки полицейские обнаружили похищенное из квартиры 76-летней пенсионерки имущество — медаль ветерана труда и денежные средства.

«Кроме этого, у задержанных изъяли различные инструменты для отжима стеклопакетов и взлома английских замков. Сравнительно недавно оба подозреваемых освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение квартирных краж», — отметил начальник уголовного розыска городского УМВД Александр Васильев.

Также полицейские собрали доказательную базу причастности 43-летнего горожанина к краже денег и ювелирных изделий из квартиры 51-летней женщины. Преступление совершили 24 июля на улице Береговой. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъяли.

По данным полиции, 38-летний задержанный причастен к хищению золотых украшений общей стоимостью 77 000 рублей из жилища 41-летней женщины, расположенного в садовом товариществе «Железнодорожник».

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Обоих подозреваемых заключили под стражу.

Полицейские продолжают работу с подозреваемыми. Их проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Калининграда.

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