Разбойник, напавший на пенсионерку, задержан в Волжском

Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в воскресенье, 30 июля 2017 года, неизвестный мужчина обратился к потерпевшей, 79-летней местной жительнице и ее соседям во дворе жилого дома с предложением об оказании помощи в производстве ремонтных работ. Пожилая волжанка согласилась и проводила незнакомца в свою квартиру. За работу злоумышленник потребовал предоплату, а когда пожилая женщина отказала, сказав, что заплатит после окончания работы, подозреваемый, угрожая ножом, похитил ее имущество.