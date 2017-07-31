Разбойник, напавший на пенсионерку, задержан в Волжском
Преступник притворился слесарем.
Преступник притворился слесарем.
Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в
Пожилая женщина позвонила в полицию. О совершенном преступлении были ориентированы все наряды полиции, несущие службы в г. Волжском. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан совместно с сотрудниками Росгвардии. Им оказался 34-летний житель соседнего поселка.
В настоящее время подозреваемый находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.