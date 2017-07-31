Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава Финляндии одёрнул журналистку CNN после вопроса о России
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Экс-посол США предупредил о последствиях высылки дипломатов из РФ
В России упразднили понятие «дача»
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
17:21 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Разбойник, напавший на пенсионерку, задержан в Волжском

Преступник притворился слесарем.

Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в воскресенье, 30 июля 2017 года, неизвестный мужчина обратился к потерпевшей, 79-летней местной жительнице и ее соседям во дворе жилого дома с предложением об оказании помощи в производстве ремонтных работ. Пожилая волжанка согласилась и проводила незнакомца в свою квартиру. За работу злоумышленник потребовал предоплату, а когда пожилая женщина отказала, сказав, что заплатит после окончания работы, подозреваемый, угрожая ножом, похитил ее имущество.

Пожилая женщина позвонила в полицию. О совершенном преступлении были ориентированы все наряды полиции, несущие службы в г. Волжском. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан совместно с сотрудниками Росгвардии. Им оказался 34-летний житель соседнего поселка.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
К середине лета - снова без жары
Правительство России дало старт «Цифровой экономике»
Какие изменения ждут россиян в августе
Российским легкоатлетам запретили петь гимн на ЧМ в Лондоне
Forbes назвал самого богатого человека в России
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
Цены на гречку с начала года снизилась на 19%
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь