Блэкаут в Минске: обесточены несколько улиц в районе Комаровки
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жители нескольких микрорайонов Минска остались без электроэнергии днем в понедельник, сообщили Sputnik очевидцы.
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жители нескольких микрорайонов Минска остались без электроэнергии днем в понедельник, сообщили Sputnik очевидцы.
Авария в энергосети города произошла после 16:00 в понедельник — без электричества остались улицы Некрасова, Куйбышева, Старовиленский тракт и другие.
«В 16:14 поступило сообщение о загорании на подстанции на улице Карастаяновой, сейчас там идет процесс тушения. Более подробной информации пока нет», — сообщили Sputnik в столичном МЧС.
Отсутствие электроэнергии сказалось не только на бытовых условиях минчан — в городе на отдельных участках перестали ходить троллейбусы и трамваи, не работают светофоры.
Как скоро будет восстановлено электроснабжение города пока не известно.