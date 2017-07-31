Блэкаут в Минске: обесточены несколько улиц в районе Комаровки

Источник: Sputnik.by

Авария в энергосети города произошла после 16:00 в понедельник — без электричества остались улицы Некрасова, Куйбышева, Старовиленский тракт и другие.

«В 16:14 поступило сообщение о загорании на подстанции на улице Карастаяновой, сейчас там идет процесс тушения. Более подробной информации пока нет», — сообщили Sputnik в столичном МЧС.

Из-за пожара на подстанции специалистам пришлось обесточить участок.

Отсутствие электроэнергии сказалось не только на бытовых условиях минчан — в городе на отдельных участках перестали ходить троллейбусы и трамваи, не работают светофоры.