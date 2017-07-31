Из екатеринбургских вокзалов эвакуировали людей

В Екатеринбурге 31 июля эвакуировали людей с железнодорожного вокзала, Южного и Северного автовокзалов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«На ж.д. перекрыли все входы. Люди идут по путям, и, т.к. нет доступа к табло, все внимательно слушают голосовые объявления. Даже проводники», — написал один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
В
В это же время были «заминированы» автовокзалы. Там также ничего, представляющего опасность для людей, не нашли. В 18.30 транспортные узлы возобновили работу в штатном режиме.
«В настоящее время предпринимается комплекс