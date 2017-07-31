Из екатеринбургских вокзалов эвакуировали людей

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге 31 июля эвакуировали людей с железнодорожного вокзала, Южного и Северного автовокзалов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На ж.д. перекрыли все входы. Люди идут по путям, и, т.к. нет доступа к табло, все внимательно слушают голосовые объявления. Даже проводники», — написал один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

В пресс-службе регионального управления на транспорте МВД РФ «Уралинформбюро» сообщили, что анонимный звонок о минировании вокзала поступил около 17.00. Из здания эвакуировали всех пассажиры и персонал. На месте больше часа работали спецслужбы. Опасных предметов обнаружено не было.

В это же время были «заминированы» автовокзалы. Там также ничего, представляющего опасность для людей, не нашли. В 18.30 транспортные узлы возобновили работу в штатном режиме.