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17:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Из екатеринбургских вокзалов эвакуировали людей

Из-за анонимного звонка.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге 31 июля эвакуировали людей с железнодорожного вокзала, Южного и Северного автовокзалов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На ж.д. перекрыли все входы. Люди идут по путям, и, т.к. нет доступа к табло, все внимательно слушают голосовые объявления. Даже проводники», — написал один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

В пресс-службе регионального управления на транспорте МВД РФ «Уралинформбюро» сообщили, что анонимный звонок о минировании вокзала поступил около 17.00. Из здания эвакуировали всех пассажиры и персонал. На месте больше часа работали спецслужбы. Опасных предметов обнаружено не было.

В это же время были «заминированы» автовокзалы. Там также ничего, представляющего опасность для людей, не нашли. В 18.30 транспортные узлы возобновили работу в штатном режиме.

«В настоящее время предпринимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

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