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17:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Случайные прохожие в Ростове задержали вора, вырвавшего сумку у девушки

Ростовчане стали свидетелями задержания вора. По словам очевидцев, молодой человек вырвал из рук девушки сумку и бросился наутек.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Но далеко ему убежать не удалось — оказавшиеся рядом мужчины быстро отреагировали на крики потерпевшей и задержали злоумышленника. Они скрутили вора, повалили его на землю, вызвали наряд полиции.

Дальнейшая судьба вора пока неизвестна.

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