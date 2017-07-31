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17:30 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане на Каме утонула 14-летняя девочка

В поселке Чаллы Яр на Каме утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщили в ведомстве, девочка утонула днем 31 июля.

 — 14-летняя школьница вместе с 16-летней подругой пришли на берег Камы, чтобы искупаться, — сказали в МЧС.

По словам очевидцев, девочка зашла в воду около 14.00 часов, проплыла 20 метром и скрылась из виду.

 — В 16.07 на 5-метровой глубине в 15 метрах от берега водолазы нашли тело погибшей, — добавили в ведомстве.

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