В Татарстане на Каме утонула 14-летняя девочка
В поселке Чаллы Яр на Каме утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
В поселке Чаллы Яр на Каме утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Как сообщили в ведомстве, девочка утонула днем 31 июля.
— 14-летняя школьница вместе с 16-летней подругой пришли на берег Камы, чтобы искупаться, — сказали в МЧС.
По словам очевидцев, девочка зашла в воду около 14.00 часов, проплыла 20 метром и скрылась из виду.
— В 16.07 на 5-метровой глубине в 15 метрах от берега водолазы нашли тело погибшей, — добавили в ведомстве.