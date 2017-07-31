Гибель мэра Сынджеры расследуют по факту доведения до самоубийства
Дело о гибели мэра столичного пригорода Сынджера расследуют по статье «доведение до самоубийства». Об этом сообщил глава управления муниципальной полиции Корнелиу Гроза.
Дело о гибели мэра столичного пригорода Сынджера расследуют по статье «доведение до самоубийства». Об этом сообщил глава управления муниципальной полиции Корнелиу Гроза.
Он подчеркнул, что проверяются разные версии, назначена комплексная экспертиза. Если выяснится, что мэра действительно довели до суицида, виновному грозит до шести лет тюрьмы. 55-летний Михаил Лари был найдет застреленным вчера утром. Предсмертной записки он не оставил.
Его близкие шокированы случившимся.