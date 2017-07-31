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19:35 (мск), источник: Publika.md

Гибель мэра Сынджеры расследуют по факту доведения до самоубийства

Дело о гибели мэра столичного пригорода Сынджера расследуют по статье «доведение до самоубийства». Об этом сообщил глава управления муниципальной полиции Корнелиу Гроза.

Источник: Publika.md

Он подчеркнул, что проверяются разные версии, назначена комплексная экспертиза. Если выяснится, что мэра действительно довели до суицида, виновному грозит до шести лет тюрьмы. 55-летний Михаил Лари был найдет застреленным вчера утром. Предсмертной записки он не оставил.

Его близкие шокированы случившимся.

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