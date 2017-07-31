Гибель мэра Сынджеры расследуют по факту доведения до самоубийства

Он подчеркнул, что проверяются разные версии, назначена комплексная экспертиза. Если выяснится, что мэра действительно довели до суицида, виновному грозит до шести лет тюрьмы. 55-летний Михаил Лари был найдет застреленным вчера утром. Предсмертной записки он не оставил.