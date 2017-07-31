Задержаны напавшие на букмекерскую контору в Минске
Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в нападении на букмекерскую контору в Минске.
Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в нападении на букмекерскую контору в Минске.
Нападение на букмекерскую контору в Минске случилось 29 января 2016 года на улице Филимонова. Установлено, что в этот день около 10 часов вечера двое мужчин решили ограбить букмекерскую контору. Один из подозреваемых остался на улице, у входа. Второй мужчина с пневматическим пистолетом в кармане куртки, внешне похожим на Макарова, ворвался в помещение.
«Он положил оружие на прилавок и потребовал у работницы заведения денежные средства. Женщина под угрозой применения насилия отдала из кассы более 1800 белорусских рублей. После совершения преступления мужчины скрылись», — сообщили в СК.
С места происшествия изъяты записи камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам уголовного дела.
Подозреваемых задержали на днях и заключили под стражу. Обоим предъявлено обвинение в разбое.
По информации СК, в данный момент проводятся необходимые следственные действия с участием обвиняемых.