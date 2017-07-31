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19:12 (мск), источник: Ежедневник.by

Задержаны напавшие на букмекерскую контору в Минске

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в нападении на букмекерскую контору в Минске.

Источник: Ежедневник.by

Нападение на букмекерскую контору в Минске случилось 29 января 2016 года на улице Филимонова. Установлено, что в этот день около 10 часов вечера двое мужчин решили ограбить букмекерскую контору. Один из подозреваемых остался на улице, у входа. Второй мужчина с пневматическим пистолетом в кармане куртки, внешне похожим на Макарова, ворвался в помещение.

«Он положил оружие на прилавок и потребовал у работницы заведения денежные средства. Женщина под угрозой применения насилия отдала из кассы более 1800 белорусских рублей. После совершения преступления мужчины скрылись», — сообщили в СК.

С места происшествия изъяты записи камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Подозреваемых задержали на днях и заключили под стражу. Обоим предъявлено обвинение в разбое.

По информации СК, в данный момент проводятся необходимые следственные действия с участием обвиняемых.

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