Задержаны напавшие на букмекерскую контору в Минске

Нападение на букмекерскую контору в Минске случилось 29 января 2016 года на улице Филимонова. Установлено, что в этот день около 10 часов вечера двое мужчин решили ограбить букмекерскую контору. Один из подозреваемых остался на улице, у входа. Второй мужчина с пневматическим пистолетом в кармане куртки, внешне похожим на Макарова, ворвался в помещение.