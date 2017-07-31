Близкие ищут мужчину, пропавшего на заработках в Уфе
В соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 37-летнего мужчины, который полтора месяца назад пропал при странных обстоятельствах.
В соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 37-летнего мужчины, который полтора месяца назад пропал при странных обстоятельствах.
По словам родственников, Рафис Сулейманов 12 июня текущего года уехал из дома предположительно на заработки в Уфу и с тех пор не выходил на связь с семьей.
При себе он имел паспорт. Был одет в синие джинсы, футболку и черную куртку.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении Рафиса Сулейманова. Его близкие очень просят связаться с ними по телефону отца Рафиса 89613720083 или в полицию по номеру 02.