Близкие ищут мужчину, пропавшего на заработках в Уфе

Источник: Proufu.ru

По словам родственников, Рафис Сулейманов 12 июня текущего года уехал из дома предположительно на заработки в Уфу и с тех пор не выходил на связь с семьей.

При себе он имел паспорт. Был одет в синие джинсы, футболку и черную куртку.