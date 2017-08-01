Грабители залезли в едущий грузовик и украли айфоны на полмиллиона евро (да, совсем как в «Форсаже»!)

По версии полиции, грабители использовали специально оборудованный микроавтобус. На нем они приблизились вплотную к ехавшему по ночной дороге грузовику с айфонами, после чего один мужчина перелез через капот микроавтобуса, запрыгнул на грузовик и проник внутрь. Оттуда он перекидал айфоны в микроавтобус.

Полиции удалось найти как машину предполагаемых преступников, так и украденные айфоны.

По данным местных СМИ, эта банда причастна к 17 подобным преступлениям, совершенным по всей Европе с 2015 года (только пять из них совершили в Нидерландах). Все они выполнялись по похожему сценарию; грабители предпочитали грузовики, перевозившие дорогую электронику.

В 2012 году полиции Румынии удалось запечатлеть похожее преступление: тогда грабитель также пытался проникнуть в движущийся грузовик, перепрыгнув с машины сообщника.