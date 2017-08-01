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12:42 (мск), источник: Meduza

Грабители залезли в едущий грузовик и украли айфоны на полмиллиона евро (да, совсем как в «Форсаже»!)

Полиция Нидерландов задержала банду грабителей, которые украли айфоны на полмиллиона евро (более 35 миллионов рублей). Все пятеро задержанных оказались румынами возрастом от 33 до 43 лет, сообщает Associated Press.

По версии полиции, грабители использовали специально оборудованный микроавтобус. На нем они приблизились вплотную к ехавшему по ночной дороге грузовику с айфонами, после чего один мужчина перелез через капот микроавтобуса, запрыгнул на грузовик и проник внутрь. Оттуда он перекидал айфоны в микроавтобус.

Полиции удалось найти как машину предполагаемых преступников, так и украденные айфоны.

По данным местных СМИ, эта банда причастна к 17 подобным преступлениям, совершенным по всей Европе с 2015 года (только пять из них совершили в Нидерландах). Все они выполнялись по похожему сценарию; грабители предпочитали грузовики, перевозившие дорогую электронику.

В 2012 году полиции Румынии удалось запечатлеть похожее преступление: тогда грабитель также пытался проникнуть в движущийся грузовик, перепрыгнув с машины сообщника.

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