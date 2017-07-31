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22:36 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова завершено

Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает наш источник в правоохранительных органах.

Источник: ГТРК Башкортостан

После того как обвиняемый получит копию заключения, дело передадут в суд.

Напомним, что с 2012-го по март текущего года он курировал в столичной администрации строительство, земельные и имущественные отношения.

Обвиняется в уклонении от уплаты 3 миллионов 700 тысяч рублей подоходного налога от сделки, совершенной в 2011 году.

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