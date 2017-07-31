Три года колонии получил чиновник из Екатеринбурга за раздачу земли

Четыре года назад, когда Сурин возглавлял администрацию села Кашино, сразу десять человек из ближнего круга чиновника стали счастливыми обладателями лакомых участков. Причем абсолютно бесплатно.

— Сурин сам выбирал самые завидные участки — рядом с озерами. Более того, он лично давал распоряжение службам по межеванию оформлять именно эти наделы, — говорит депутат Думы Сысертского городского округа Александр Кочмарев.

Старожил Кашино Кочмарев заметил, как при поддержке молодого главы уходит налево земля в родных краях. Сверил документы и понял — пора бить тревогу. Как установило следствие, родственники, в том числе отец и знакомые Сурина приносили в местную администрацию подложные выписки из похозяйственных книг. Согласно этим записям, на территории села у них имелись давно обрабатываемые участки. Сурин документы подписывал и скреплял печатью. А затем по ним оформлялось право собственности.