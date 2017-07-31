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31 июля, источник: Интерфакс

Пожар в цехе по производству пластиковых конструкций в Екатеринбурге локализован, пострадавших нет

Екатеринбург. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожарным удалось остановить распространение огня в цехе по производству пластиковых конструкций в поселке Большой Исток на окраине Екатеринбурга, сообщили в понедельник агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«В 00:22 (22:22 мск) пожар локализован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большая горючая загрузка, наличие пластиковых конструкций способствовали быстрому распространению огня.

«Затрудняет работу пожарных высокая температура, едкий дым и сильное задымление, а также сложная планировка самого здания», — добавил он.

Представитель пресс-службы отметил, что для тушения используются воздушно-механическая пена. Тушение пожара продолжается сил и средств достаточно. Угрозы распространения огня нет.

«По предварительной информации на момент возникновения пожара в здании людей не было, пострадавших нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что для проведения замеров воздуха в район пожара выехали специалисты. К работе уже приступили пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые будут выяснять причины данного пожара.

Как сообщалось, цех по производству пластиковых конструкций загорелся в поселке Большой Исток. Пожарные принимают меры к локализации огня.

В тушении задействованы 13 единиц техники, более 30 человек личного состава.

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