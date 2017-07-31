Пожар в цехе по производству пластиковых конструкций в Екатеринбурге локализован, пострадавших нет
Екатеринбург. 31 июля.
Екатеринбург. 31 июля.
«В 00:22 (22:22 мск) пожар локализован», — сказал собеседник агентства.
По его словам, большая горючая загрузка, наличие пластиковых конструкций способствовали быстрому распространению огня.
«Затрудняет работу пожарных высокая температура, едкий дым и сильное задымление, а также сложная планировка самого здания», — добавил он.
Представитель
«По предварительной информации на момент возникновения пожара в здании людей не было, пострадавших нет», — подчеркнули в
Собеседник агентства отметил, что для проведения замеров воздуха в район пожара выехали специалисты. К работе уже приступили пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые будут выяснять причины данного пожара.
Как сообщалось, цех по производству пластиковых конструкций загорелся в поселке Большой Исток. Пожарные принимают меры к локализации огня.
В тушении задействованы 13 единиц техники, более 30 человек личного состава.