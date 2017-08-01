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09:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Двух сестер-американок задержали за драку на ножах при детях

Американская полиция в городе Альбукерке (Нью-Мексико, США) задержала двух сестер за драку на ножах, которую те устроили при детях. Об этом 31 июля сообщает телеканал KOAT.

Источник: Reuters

Полицейские приехали домой к сестрам рано утром 28 июля, после того как одна из них позвонила в участок и заявила, что ранена ударом ножа.

Когда стражи порядка прибыли на место, они увидели, что две пьяные женщины ругаются и дерутся. Их разняли.

Сестры пояснили, что не помнят, что же привело к ссоре. Полицейские обнаружили дома троих детей. Одному из них кровью женщин залило все лицо. Детей доставили в безопасное место, женщин арестовали за жестокое обращение с ними.

2 мая стало известно, что за издевательства над детьми лишили права опеки автора YouTube-канала DaddyOFive Майка Мартина (Mike Martin) и его вторую жену Хизер (Heather Martin). Они документировали и выкладывали свои жестокие шутки в интернет.

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