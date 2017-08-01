Двух сестер-американок задержали за драку на ножах при детях

Источник: Reuters

Полицейские приехали домой к сестрам рано утром 28 июля, после того как одна из них позвонила в участок и заявила, что ранена ударом ножа.

Когда стражи порядка прибыли на место, они увидели, что две пьяные женщины ругаются и дерутся. Их разняли.

Сестры пояснили, что не помнят, что же привело к ссоре. Полицейские обнаружили дома троих детей. Одному из них кровью женщин залило все лицо. Детей доставили в безопасное место, женщин арестовали за жестокое обращение с ними.