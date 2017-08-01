Серийного грабителя осудили во Владивостоке

Во Владивостоке осужден обвиняемый в серии краж из магазинов розничной торговли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В 2011 году ранее судимого за совершение имущественных преступлений мужчину и его сообщника задержали сотрудники полиции. По фактам хищений чужого имущества, совершенным группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что, действуя согласно заранее разработанному плану, злоумышленники приходили в магазины розничной торговли, где один из соучастников отвлекал внимание продавца, а второй в этот момент похищал товары с витрины (телефоны, планшетные компьютеры, фотоаппараты и ювелирные украшения).

Часть краж фигурант совершал один. Следователем доказана его причастность к 20 эпизодам противоправной деятельности. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 375 тыс. рублей. В ходе следствия часть похищенного имущества возвращена потерпевшим.

По окончании предварительного расследования злоумышленник скрылся от суда и находился в розыске более 6 лет. В 2017 году его задержали сотрудники полиции.