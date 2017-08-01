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03:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Две женщины попали в больницу после взрыва газа в Хабаровском крае

Причины происшествия выясняют следователи и криминалисты.

Вечером 31 июля на первом этаже одного из жилых домов Амурска прогремел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры и женщина, которая сидела на лавочке во дворе. Ударной волной вынесло оконные рамы и межкомнатную дверь, но пожара после хлопка не последовало, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС Хабаровского края.

Хлопок газа случился в 18:00 в доме на Октябрьском проспекте. В ситуации уже разбираются следователи.

«Сейчас на месте работают криминалисты и эксперты по чрезвычайным ситуациям», — сообщила пресс-секретарь краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова.

Пострадавших женщин доставили в амурскую центральную районную больницу.

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