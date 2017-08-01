Две женщины попали в больницу после взрыва газа в Хабаровском крае

Вечером 31 июля на первом этаже одного из жилых домов Амурска прогремел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры и женщина, которая сидела на лавочке во дворе. Ударной волной вынесло оконные рамы и межкомнатную дверь, но пожара после хлопка не последовало, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС Хабаровского края.