Две женщины попали в больницу после взрыва газа в Хабаровском крае
Причины происшествия выясняют следователи и криминалисты.
Причины происшествия выясняют следователи и криминалисты.
Вечером 31 июля на первом этаже одного из жилых домов Амурска прогремел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры и женщина, которая сидела на лавочке во дворе. Ударной волной вынесло оконные рамы и межкомнатную дверь, но пожара после хлопка не последовало, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Хлопок газа случился в 18:00 в доме на Октябрьском проспекте. В ситуации уже разбираются следователи.
«Сейчас на месте работают криминалисты и эксперты по чрезвычайным ситуациям», — сообщила
Пострадавших женщин доставили в амурскую центральную районную больницу.